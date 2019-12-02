المحجوب: الجيش لن يسمح لتركيا بمساس سيادة ليبيا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن القيادة العامة لن تسمح لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، من الاقتراب من السيادة الوطنية، مُشيراً إلى أنها دخلت في مرحلة التحدي أمام تغول تركيا في الأراضي الليبية.

وجاء تصريح المحجوب ضمن كلمة ألقاها في فعاليات التظاهرة الرياضية العسكرية الثانية التي يقيمها الاتحاد الرياضي العسكري التابع للقيادة العامة، والذي أكد فيها أن وحدات الجيش الوطني على أهبة الاستعداد لأي طارئ في ليبيا، بعد التغيرات الجديدة التي طرأت على المشهد العام.

وحول آخر مستجدات العملية العسكرية، صرح مدير إدارة التوجيه المعنوي لموقع العين الإخبارية، إن وحدات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على محور الساعدية، مدعومة بسلاح الجو.

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