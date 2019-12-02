بليحق: ما قام به السراج انتحار سياسي ولا توجد لدينا أي حدود بحرية مع تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الرئيس التركي رجب أردوغان، يحلم بـ”العبث” الذي يقوم به النظام التركي سواء في ليبيا أو سوريا، أو غير ذلك من المناطق.

بليحق أضاف في تصريحات تلفزيونية أن هذه الأفعال لا تخدم مصلحة الشعب التركي، ولا علاقة تركيا بدول المنطقة والدول العربية، مُستدركًا: “هذا عبث يقوم به أردوغان من خلال تحالفه مع المنظمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، سواء الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات الإرهابية التي ارتبطت بالنظام التركي في ليبيا وسوريا”.

وتابع : ما قام به فائز السراج بمثابة رقصة الطائر المذبوح، وبالتالي تعد الرقصة الأخيرة للسراج وحكومة الوفاق التي فعلت ذلك لأردوغان كي يقوم بحمايتها وحماية الميليشيات المسلحة التابعة لها، خاصة أنها تحوي الكثير من الجماعات الإرهابية، التي تقاتل الجيش الوطني في محيط طرابلس .

المتحدث باسم مجلس النواب واصل السراج يقدم هذه الأفعال لأردوغان من أجل حماية مقعده في السلطة الوهمية المتواجد بها، وكي يحميه أيضًا من سيطرة القوات المسلحة وتحريرها لطرابلس من الميليشيات المسلحة”، موضحًا أن أردوغان قال في تصريح متلفز له، أنه سيقدم كل ما يمكن من قبل تركيا لمنع دخول “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأردف: “هذا التحالف والاتفاق الذي تم توقيعه، يصب في هذا الصدد، خاصة أن السراج مُستعد لتقديم أي تنازلات وبيع أي شيء من أجل أن يمده أردوغان بالمزيد من الطائرات المُسيرة، والسلاح والمدرعات، لمنع تقدم الجيش الوطني”.

وأوضح بليحق أن حكومة الوفاق لم تؤدِ اليمين القانونية، أمام السلطة التشريعية، والاتفاق السياسي لم يحصل على الشكل القانوني والدستوري، ولا وجود له، وحكمت جميع المحاكم الليبية ببطلانه، وما قام به السراج بتوقيع هذه الاتفاقية، مُخالف للإعلان الدستوري، خاصة أنه لا يحل لأي رئيس حكومة أن يبرم أي اتفاقية من هذا النوع، مع دولة أجنبية دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية .

وكشف أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين الجامعة العربية، بكل هذه الحيثيثات القانونية لما تم تجاه اتفاقية باطلة دستوريًا، وطالب بسحب الاعتراف بها، وبعض الإجراءات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها غدًا”.

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