«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد مناطق غرب ليبيا صباح اليوم الإثنين، تقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي المناطق.

وحسب المركز، فإن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الشمال تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 17 و24 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وتصل إلى 30 درجة مئوية على غات.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة، تصل سرعتها اليوم الإثنين، على بعض المناطق إلى 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار .

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم غدا الثلاثاء، على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي، ويشمل الارتفاع باقي المناطق الأربعاء المقبل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط اليوم على الحمادة وغدامس، وقد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و27 درجة مئوية، وتصل إلى 30 درجة مئوية على غات.

الكفرة – السرير – تازربو

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة احيانا.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

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