التكبالي : السراج باع نفسه وبلده وصار همه التربع على كرسي الحكم

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن السراج لم يترك جانبا يضر الشعب إلا وفعله، وأنه يتشبث بالحكم الفاشل على حساب سيادة البلد؛ وهو ما دفعه للانصياع لرغبة الأتراك.

التكبالي وفي تصريح للعين الإخبارية، أضاف أن السراج باع نفسه وبلده، وصار همه التربع على كرسي الحكم، ولو على حساب السيادة الليبية.

وأضاف النائب، علي التكبالي، أن التخلص من السراج أصبح واجبا وطنيا، داعيا إلى وقفة صارمة لعزله، عبر استفتاءات ومظاهرات شعبية، ومراسلة الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها، لإلغاء اتفاقية الصخيرات التي أتت به.

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