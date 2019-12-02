بعد ترجمة تاريخ هيرودوت.. الذويب يبحث عن ناشر

أعلن الأكاديمي الليبي، محمد الذويب، الانتهاء من إنجاز ترجمة الكتب الخاصة بعمل هيرودوت الموسوم بـ (التواريخ أو التاريخ).

وقال الذويب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يعلم المختصون والمهتمون أنها أول ترجمة عربية للعمل عن نصه الأصلي (اليوناني القديم) وأطمح الآن أن أنشر الكتب التسعة في مجلد واحد، وكنت أتمنى أن يحمل هذا المجلد شعار جامعتي التي قضيت فيها أربعة عقود بين دراسة وتدريس (جامعة قاريونس، بنغازي) لاسيما وأنها كانت صاحبة الفضل في نشر أعمالي السابقة، لكن تأخر حركة النشر بها وبغيرها من الجامعات الليبية هذه السنوات قد يعيق ذلك، وهو ما سيضطرني أن أبحث عن أية مؤسسة ليبية أو عربية تتكفل بهذه المهمة، ولما كان ذلك كذلك فإنني سأكون شاكرا إذا تفضلت أية جهة (حكومية) محلية أو عربية بنشر هذا العمل وجعله في متناول الباحثين في معرض القاهرة للكتاب يناير القادم، حتى لا أضطر لنشره لدى القطاع الخاص. فهل تهتم أية جهة بهكذا عرض أم أن التاريخ ليس من ضمن اهتمامات مؤسساتنا؟”.

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