أوقاف الوفاق تطالب نظيرتها التركية بنسخة من الأرشيف التركي لإثباتات الوقفية في ليبيا

ليبيا – حضر رئيس الهيئة العامة للأوقاف بحكومة الوفاق محمد العباني القمّة التركية الإفريقية الثالثة للزعماء الدينيين المسلمين في القارة السمراء وقد باشرت القمة أعمالها التي استمرت طيلة خمسة أيام من نهاية الشهر المنصرم بمدينة إسطنبول التركية.

القمة إستعرضت بحسب المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية العلاقات التركية الأفريقية ودورها في دعم الإسلام ،كما أجرى رئيس الهيئة على هامش القمة العديد من اللقاءات والمباحثات حول التعاون المشترك في المجال الدعوي بالقارة الأفريقية كما عقد على هامش القمة اجتماعا مصغرا جمعه بعلي أرباش رئيس الشؤون الدينية في تركيا تم خلاله التأكيد على التعاون المشترك بين تركيا وحكومة الوفاق.

وتقدم رئيس الهيئة بمخاطبة رسمية خلال اللقاء للحصول على نسخة من الأرشيف التركي لإثباتات الوقفية في ليبيا لحماية أملاك الوقف والحفاظ على مرافقه من التعدي والاندثار حسب قوله.

ومن جهته، رحب علي أرباش بالأمر وأكد على أنه سيبذل قصارى جُهده لمخاطبة مؤسسة الأوقاف التركية للتعاون في هذا المجال مع الجانب الليبي.

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