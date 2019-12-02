الذي يستهدف عدة وزارات وبلديات .. البعثة الأممية تدعو بلدية مصراتة لحضور الاجتماع الهام بطرابلس

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

استضافت بلدية مصراتة، وفدًا أمميًا برئاسة يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، برفقة ممثلين عن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الغذاء العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وبعض الخبراء المختصين بمكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت بلدية مصراتة في بيان لها، أمس الأحد أنه كان في استقبال الوفد بمقر ديوان البلدية، كل من علي أبوستة وإسماعيل الهاشمي ومحمد التومي أعضاء المجلس البلدي.

البلدية أوضحت أن اللقاء العضو في البلدية علي أبوستة مرُحبًا بالضيوف، ومشيرًا إلى أن هذا اللقاء ليس الأول، وأننا نتطلع إلى استثمار مثل هذه اللقاءات بشكل عملي لتحقيق التعاون الإيجابي المثمر الذي يساعد البلدية والمؤسسات ذات الطابع الإنساني العاملة في نطاقها من تقديم الخدمات وتطوير أدائها”.

و أكد أعضاء المجلس على التعاون التام بهدف الوصول إلى الاستثمار الأمثل للبرامج المتاحة لدى البعثة، والمنظمات والمؤسسات الدولية، مشيرين إلى أهمية دور البعثة من أجل دعم الاستقرار وتحسين أداء الخدمات في مجال الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإنسانية، موضحين بعض الملفات التي سبق التعاون فيها، وأوجه التعاون المطلوبة بشكل أكبر .

ومن جهته، أثنى رئيس وفد الأمم المتحدة يعقوب الحلو، على المجهودات الملموسة لبلدية مصراتة بكل قطاعاتها من أجل تقديم الخدمات الإنسانية لكل قاطني البلدية خاصة من النازحين من جل المدن الليبية، موضحًا أن ذلك يحتاج إلى مواكبة لتذليل الصعاب والدعم الملائم بتوفير متطلبات تقديم تلك الاحتياجات.

واستمع الضيوف إلى شرح وافٍ بالاحتياجات والأولويات، كما أكد الممثل الخاص للأمين العام الرغبة الجادة في دعم البلديات، موجهًا الدعوة لبلدية مصراتة لحضور الاجتماع الهام الذي ترعاه البعثة، والذي سيتم عقده بطرابلس الثلاثاء القادم، والذي يستهدف عدة وزارات ومؤسسات وبلديات منها بلدية مصراتة، وبما يحقق دور البعثة في دعم المسار الإنساني والتنسيق في ذلك بين الأطراف المعنية من الوزارت، ومؤسسات الدولة، والسلطات المحلية، وقد اتفق على جملة من الملفات التي سيتم العمل عليها في مجالي التعليم والصحة وبما يحسن تقديم الخدمات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24