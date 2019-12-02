السلطات الليبية تسلم قرصان الإرهاب والأسلحة إلى إيطاليا

كشفت مصادر إعلامية، أن السلطات الليبية سلمت، أمس الأحد، رجل الأعمال الإيطالي جوليو لولي، المقيم في ليبيا منذ 2010 إلى إيطاليا.

وأوضحت – وكالة أنسامد الإيطالية-أن لولي (٥٤ عاما) متهم في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب الدولي وتهريب الأسلحة.

وكان قاضي التحقيق في روما أصدر أمرا بوضع جوليو لولي الذي يقيم في ليبيا منذ عام 2010 في الحبس الاحتياطي لتهم تتعلق بالإرهاب وتهريب الاسلحة.

يشار إلى أن جوليو لولي الملقب “بالقرصان”، عاد إلى إيطاليا مع أمر الترحيل وحكم بعقوبة السجن المؤبد أُدين بها في ليبيا بتهمة الإرهاب والقتال في صفوف الخارجين على القانون.

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