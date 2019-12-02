اخبار ليبيا الان

الشاطر: المآسي تتوالى على الليبيين بفعل سيناريوهات سلامة الركيكة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن المبعوث الأممي غسان سلامة في كل تصريح يعلم الجميع درساً في عدم الثقة فيه.

الشاطر أبدى استغرابه في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” من تصريحات سلامة عندما تحركت أمريكا ضد ما وصفه بـ”النفوذ الروسي” واعتباره أن الصراع بينهما عقد المشهد وعندما استعانت حكومة الوفاق بتركيا لصد ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)  طالب بمنع توريد السلاح.

وقال إن الدوران في حلقة مفرغة والمآسي على الليبيين تتوالى وتتوالد بفعل هذه السيناريوهات الركيكة و الإصرار على تكرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياشاطر لن ينفعكم اردوغان مدمن الجعجعة وااصفقات القذرة وهو يعرض بيع الخوان فى ليبيا مقابل سماح مصر واليونان له بالتنقيب عند قبرص ولكنه واهم فسيخر اكثر واكثر كما حدث فى قضية خاششقى اراد ابتزاز السعودية فخسرها للابد فالطمع يقل ما جمع ويتصور الخوان ان اردوغان الميبون شمشون وسيدافع عنهم وهم واهمون فهو لا يعنيه الا جمع المال فقط

    رد

  • هل استطاع اردوغان انقاذ البشير الذى باع له جزيرة سواكن بالطبع لا استردها الشعب السودانى الثائر ولان الجيش الوطنى الليبى مكلف من نواب ااشعب ويستمد قوته من الدعم الشعبى فلا توجد اى قوة على وجه الارض تستطيع ان تقف امامه واردوغان جبان هزم اتباعه فى كل المواجهات وش فقر على الخوان

    رد