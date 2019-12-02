الحكم المحلي تناقش ظاهرة تكدس القمامة بطرابلس والسبل الكفيلة لانهائها

ليبيا – عقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق اجتماعاً السبت ترأسه عبدالباري شنبارو وكيل الوزارة للشؤون الفنية وبحضور عمداء وبعض اعضاء بلديات طرابلس الكبرى.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة ظاهرة تكدس القمامة بالعاصمة طرابلس والسبل الكفيلة لانهائها.

واستعرض الوكيل باعتباره رئيس لجنة تحديد المكبات المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 749 لسنة 2019 المواقع المقترحة لاعتمادها كمكبات للبلديات الواقعة ضمن الإختصاص المكاني لشركة خدمات طرابلس.

كما ناقش المجتمعون العراقيل التي تواجه البلديات في ملف النظافة بصفة عامة وكيفية إشراك جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس في إجراء حملة نظافة عامة بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية حيث اتفق الجميع على حزمة من التوصيات من شأنها تطوير آلية عمل القطاع وتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالنظافة العامة في أسرع وقت ممكن.



الجدير بالذكر أن بلديات طرابلس الكبرى شهدت تفاقم في ظاهرة تكدس القمامة بسبب تعذر الوصول للمكب الرئيسي سيدي السايح لوقوعه بمناطق الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة.

وحضر الإجتماع اللواء إسماعيل القجه رئيس جهاز الحرس البلدي ومندوبين عن مصلحة أملاك الدولة ومديرية أمن طرابلس.

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