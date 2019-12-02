الاتفاق على استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في 12 ديسمبر الجاري

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، عن بدء إعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي واستئناف رحلاته اعتبارا من يوم 12 ديسمبر الجاري.

وجاء الاتفاق على إعادة تشغيل المطار خلال اجتماع عقد أمس الأحد برئاسة وزير المواصلات ميلاد معتوق، وحضور رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير عام مطار معيتيقة لطفي الطبيب، وعدد من المسؤولين بالمصلحة والمطار، وفق ما ذكرت مصلحة المطارات على صفحتها في “فيسبوك”.

وأوحت مصلحة المطارات، أن شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية ستستأنفان رحلاتهما ابتداءً من التاريخ المحدد لاستئناف العمل في المطار، وأن بقية الشركات الناقلة الأخرى ستباشر عملها تباعاً وبشكل تدريجي.

وبحث الاجتماع الذي عقد على هامش الجولة الميدانية التي قام بها المجتمعين داخل محطة الركاب بمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، آخر مستجدات المشاريع المنفذة في المطار، وإعادة استئناف الحركة الجوية منه وإليه.

وكانت مصلحة الطيران المدني قد أعلنت مطلع سبتمبر الماضي؛ تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه للقصف نتيجة للمعارك التي تدور في محيط طرابلس، ونقل جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24