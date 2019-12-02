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“جمارك الخمس” يضبط عصائر متهالكة وكبدة مجمدة فاسدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض مكتب الجمارك في ميناء الخمس إتلاف سبع حاويات عصير مستورد وصلت متهالكة إلى الميناء منذ أيام.

وطالبت إدارة مكتب الجمارك الشركة المستوردة لحاويات العصير الفاسد بإعادة تصديرها لبلد المنشأ رافضين إتلافها في ليبيا.
وفي تصريح للمتحدث باسم المصلحة الرائد فهمي الماقوري لـ218 أكد ضبط كبدة مجمدة وصلت عبر حاويتين مستوردة من أمريكا عن طريق شركة مصرية.

وأشار الماقوري إلى أن الشركة المصرية حاولت تسويق الكبدة المجمدة عبر شركة ليبية رغم عدم سماح القانون الليبي بتوريد الكبدة لاعتبارات صحية والحفاظ على صحة المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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