ردا على اتفاق الوفاق وتركيا.. اليونان تعتزم الاستعانة بـ الناتو

كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن عزم بلاده الاستعانة بـ حلف الناتو، بعد توقيع تركيا اتفاقا عسكريا مع حكومة الوفاق.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات صحافية، “أثينا ستطلب الدعم من حلف الناتو خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر”.

يشار إلى أن اليونان، كانت قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا