عن القضية الفلسطينية.. الحويج: لا يمكن الحديث عن التطبيع

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن إنهاء الاحتلال ضرورة قصوى.

وقال الحويج في مقطع مرئي نشره المكتب الإعلامي للوزارة بعنوان (للمشككين وللمرتجفين والمزايدين)، “القضية الفلسطينية قضية عادلة ولا تخص الفلسطينيين وحدهم بل تخصنا جميعا ولن يكون سلام في المنطقة مالم تحل القضية الفلسطينية واسترجاع كامل الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان وكافة الأراضي العربية المحتلة، أن حق الشعب الفلسطيني البطل في الحرية والاستقلال ونهاية الاحتلال ضرورة قصوى ومستمرة واجبة لكل عربي غيور على شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبهذه المناسبة لا يمكن الحديث عن التطبيع أو إقامة علاقات مع دولة تحتل أراضينا وتستبيح دماء شعبنا وتدمر ممتلكاتنا”.

وكانت وزارة الخارجية، قد اصدرت بيانا أمس الأحد، ردت فيه بالنفي على مازعم فيه إجراء صحيفة اسرائيلية مقابلة مع الدكتور عبد الهادي الحويج، ادعت فيه قول الوزير انه يأمل في إقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل”.

وارجع البيان وفق نصه هذه الادعاءات إلى محاولة يائسة من حكومة الوفاق، لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة الليبية المؤقتة من خطوات إيجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي في التخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا ومؤخراً رفضاً دولياً قاطعاً لما تقوم به حكومة السراج من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراعاً إقليمي لطالما حافظت ليبيا على استقراره.

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