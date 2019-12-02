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الحويج: إشاعة خبر التطبيع مع إسرائيل هدفه تحييد البوصلة عن اتفاق تركيا والوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

نفى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أنه لم يصرح لأي وسيلة إعلام إسرائيلية؛ لأن ذلك يعد تطبيعا مع إسرائيل وموقف ليبيا دائما مع القضية الفلسطينية.

وأشار الحويج في تصريحات عبر قناة ليبيا الحدث أن الهدف من إظهار هذه الإشاعة في هذا التوقيت هو محاولة تغيير الرأي العام في ليبيا وتحييد البوصلة بعيدا عن اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت تصريحا نسبته إلى الحويج ورد فيه أنه يأمل في “أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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