مجلس مشايخ ترهونة يستنكر الاتفاقية بين السراج وتركيا

قال مجلس مشايخ ترهونة، إنه سبق وأن استنكر في عديد المرات سياسة تركيا التي وصفها بالاستعمارية، والتي قال إنها زرعت الإرهاب في ليبيا، ومولته ودعمته بكل قوة، ووقفت بكل عدوان ضد القوات المسلحة الليبية.

مجلس مشائخ ترهونة، وفي بيان وجهه إلى القبائل والمدن الليبية حول اتفاقية تركيا وعملائها في حكومة اللاوفاق حسب تعبيره، قال إن صمت القبائل والمدن الليبية، وحياديتهم، أمر لم يعد يقبله تاريخ ليبيا

المجلس شدد على أن القوات المسلحة الليبية هي طوق النجاة، وضامن أمن ليبيا، وامانها، وصون كرامة الليبيين .

موضحا أنهم في ترهونة تجاوزوا منطق الشجب والاستنكار والرفض، وأنها تقدم الدماء ثمنا لإنهاء حكومة عميلة لم يعرف الليبيون أسوأ منها.

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