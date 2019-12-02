يومان من الاشتباكات العنيفة في طرابلس

تقرير 218

يومان من الاشتباكات العنيفة التي لم تتوقف حتى مع ساعات الصباح الأولى بين قوات الجيش الوطني والجماعات المسلحة التابعة للوفاق فأغلب المحاور كانت فيها الاشتباكات عنيفة أسفرت عن عديد القتلى والأسرى في صفوف قوات الوفاق التي انسحبت من تمركزات مهمة لها.

بداية من محور طريق المطار الذي حاول فيه أفراد تابعون للواء الصمود التقدم إلى مراكز جديدة تسيطر عليها قوات الجيش إلا أن محاولاتهم لاقت صدا قويا ما أجبرهم على الانسحاب والعودة أدراجهم.

وإلى منطقة صلاح الدين والتي شهدت ليلة عصيبة حيث سمع سكان المنطقة خلالها أصوات المدفعية بوضوح ما ينذر باقتراب الاشتباكات من هذه المنطقة أما منطقة سواني بن ادم فكانت الأكثر سخونة حيث أدى قصف سلاح الجو على مجموعات تابعة للوفاق إلى انسحابها ما أدى إلى سيطرة قوات الجيش على كوبري الزهراء.

تمركز وعمليات تمشيط واسعة قامت بها القوات المسلحة والقوة المساندة لتأتي من بعدها السيطرة بالكامل على منطقة الساعدية.

تطورات تتزامن مع تعزيزات وتحرك لقوة الاقتحام التابعة للكتيبة 166 مشاة من مواقعها للمشاركة في العمليات العسكرية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

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