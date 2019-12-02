ضبط عصائر متهالكة وكبدة فاسدة من قبل عناصر جمارك الخمس

أخبار ليبيا 24

رفض مكتب الجمارك في ميناء الخمس إتلاف سبع حاويات عصير مستورد وصلت متهالكة إلى الميناء منذ أيام.

وطالبت إدارة مكتب الجمارك الشركة المستوردة لحاويات العصير الفاسد بإعادة تصديرها لبلد المنشأ رافضين إتلافها في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم المصلحة الرائد فهمي الماقوري ضبط كبدة مجمدة وصلت عبر حاويتين مستوردة من أمريكا عن طريق شركة مصرية.

الماقوري أشار إلى أن الشركة المصرية حاولت تسويق الكبدة المجمدة عبر شركة ليبية رغم عدم سماح القانون الليبي بتوريد الكبدة لاعتبارات صحية والحفاظ على صحة المواطنين.

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