توقعات بوصول 35 مليون لتر بنزين لميناء بنغازي

صرح مهندس يعمل في الرصيف النفطي بميناء بنغازي لـ218 إن الفرق الفنية تستعد لاستقبال ناقلة المحروقات “أفرست ماونت” محملة ببنزين متوقعا أن تبلغ حمولتها 35 مليون لتر

وأضاف المصدر ذاته أن الناقلة تازربو القادمة من ميناء الزويتينة ستنهي مساء الأحد تفريغ حمولتها من الديزل المقدرة بـ1500 طن.

وكان الرصيف النفطي قد استقبل الأسبوع الماضي ناقلة المحروقات “كاب” التي رست على الرصيف النفطي وانتهت من تفريغ حمولتها المتمثلة في 34 مليون لتر من الديزل.

ويشار إلى أن الميناء يشهد استقرارا وحركة منتظمة في دخول السفن ووفقا لبيانات إدارة الميناء فقد دخلت 125 سفينة وناقلة نفط خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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