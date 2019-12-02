الملك سلمان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”: “تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي”.

وأشارت الوكالة إلى “حضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية