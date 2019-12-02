تونس.. القبض على ليبيين بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الليبية عُثر بحوزتهما بعد عملية تفتيش دقيقة على كمية من الخراطيش عيار 7,62 تستعمل في سلاح من نوع كلاشينكوف.

وأوضحت مصادر إعلامية تونسية، أن دورية أمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية تمكنت بالتنسيق مع دورية الارشاد، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمهدية، ومركز الأمن بمنطقة سيدي علوان تمت مداهمة محل سكنى المشتبه فيهما بالمنطقة، حيث تم العثور على مجموعة من أقنعة الوجه، وبعد استشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بهما بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

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