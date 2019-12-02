النواب يُطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب اعتماده لحكومة الوفاق

ضمن تطورات المذكرة الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجاء في الرسالة أن المذكرة الموقعة تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، كما جاء فيها أن التعاون العسكري بين الوفاق وتركيا لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية.

وأوضح صالح أن الهدف من المذكرة هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا.

وطالب رئيس مجلس النواب في ختام الرسالة بسحب اعتماد حكومة الوفاق، واعتماد مجلس النواب وعدم الاعتراف بالمذكرة الموقعة، منوهاً إلى أن هذه المذكرة تُخالف بنود ما ورد في الاتفاق السياسي المُعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن في أحد بنوده التزام الحكومة بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية.

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