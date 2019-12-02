عقيلة صالح يلتقي خادم الحرمين الشريفين لبحث هذه الملفات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى السعودي.

هذا وحضر اللقاء عن الجانب السعودي وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ وعدد من المستشارين.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب قد وصل مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية للملكة العربية السعودية.

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