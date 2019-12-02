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المجلس الرئاسي يدين «قصف السواني»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القصف الجوي الذي استهدف أمس منطقة السواني في ضواحي العاصمة طرابلس، وما سبقه من قصف جوي لمنطقة أم الأرانب، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء وخسائر مادية بالبنية التحتية.

وقال: «إن هذه الأعمال لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة»، حسب بيان على حساب المكتب الإعلامي للمجلس في موقع التواصل «تويتر»، اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن القصف الجوي الذي استهدف حيًّا سكنيًّا في السواني، أسفر عن مصرع خمسة مدنيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم إصابات بليغة.

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وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال «تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على الأحياء السكنية والمطارات والممتلكات العامة والخاصة، التي أدت إلى مقتل وترويع المدنيين»، متابعًا: «جميعها تتم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دون أن يتخذ الإجراء اللازم، وفقًا للقرارات التي أصدرها بشأن ليبيا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين».

وحمل «الرئاسي» بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا المسؤولية، قائلًا: «مع مثل هذه الانتهاكات، لا يجدي إصدار بيانات، التي أصبحت عنوانًا للعجز»، مشيرا إلى «توثيق الجهات المختصة في حكومة الوفاق هذه الجرائم، وستنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة إلى العدالة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انتم بلا ملة ولا دين يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته قل اعوذ برب الفلق من شرق ما خلق .ففى كل دول العالم يختار الشعب الافضل الا فى ليبيا يفرض عليه حثالة المجتمع لينهبوها ويبيعوها للمحتل بتوقيع من مختل عقليا لا يملك اى صلاحية ويصمت المجتمع الدولى الذى يريد الفوضى والدمار على الطريقة السورية ليقتسموا ثروات البلاد لعنة الله على الخوان وربنا ينصر الجيش الوطنى عليهم واطلب من الشعب الليبى ان يدعوا على السراج وعصابته دعوة سيدنا موسى على فرعون وحاشيته وهى دعوة مستجابة خاصة من شعب مظلوم مثل الشعب الليبى دعوته لاترد قال تعالى : وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88)
    امين يارب العالمين على فرعون ليبيا وعصابته اطمس على اموالهم .

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  • الا يظن السراج وعصابته انهم سيحاسبوا امام الله على جرائمهم قال تعالى أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10)

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