الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل المستشار عقيلة صالح في الرياض

ليبيا – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وتم خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى السعودي والنواب الليبي”.

​وأشارت “واس” إلى “حضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

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