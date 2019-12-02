المستشار صالح يطالب غوتيريش بسحب اعتماده لحكومة الوفاق

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق، والرئيس التركي، مطالبا بإصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق.

وأكد المستشار صالح لغوتيريش، أن توقيع هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب، يهدف إلى التنازل عن سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة، وتعد مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي، موضحا أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم، لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها.

وأضاف الخطاب، أن حكومة الوفاق مفروضة على الشعب الليبي، ولم يعتمدها مجلس النواب، ولا تحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهي قائمة بطريقة غير قانونية، وأن السلاح التركي يتدفق إليها عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.

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