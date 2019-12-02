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طائرات مجهولة تحلق بكثافة في سماء سرت

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تشهد سماء مدينة سرت تحليقا مكثفا من طائرات مجهولة، منذ صباح اليوم الإثنين، حسبما أفاد مراسل «بوابة الوسط».

وقال المراسل إن الطائرات تحلق أحيانا على ارتفاع منخفض، كما تطير أيضا على ارتفاعات كبيرة.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ليست طائرات مجهولة بابن المهبولة فهى لنسور الجو الليبى والدول الشقيقة والصديقة لردع اى خائن لوطنه يبيعه للمحتل المختل اردوغان ابومخ جنان

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