طائرات مجهولة تحلق بكثافة في سماء سرت

تشهد سماء مدينة سرت تحليقا مكثفا من طائرات مجهولة، منذ صباح اليوم الإثنين، حسبما أفاد مراسل «بوابة الوسط».
وقال المراسل إن الطائرات تحلق أحيانا على ارتفاع منخفض، كما تطير أيضا على ارتفاعات كبيرة.
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تشهد سماء مدينة سرت تحليقا مكثفا من طائرات مجهولة، منذ صباح اليوم الإثنين، حسبما أفاد مراسل «بوابة الوسط».
وقال المراسل إن الطائرات تحلق أحيانا على ارتفاع منخفض، كما تطير أيضا على ارتفاعات كبيرة.
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ليست طائرات مجهولة بابن المهبولة فهى لنسور الجو الليبى والدول الشقيقة والصديقة لردع اى خائن لوطنه يبيعه للمحتل المختل اردوغان ابومخ جنان
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