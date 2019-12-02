في خطابه للجامعة العربية.. عقيلة يطالب بسحب اعتماد حكومة الوفاق

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو اغيط، بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي اوردوغان.

وقال عقيلة في نص خطابه، “إن الهدف من مذكرة التفاهم المذكورة هو استباحة أراضي الدولة الليبية واجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها”.

وأهاب عقيلة صالح، أمين عام جامعة الدول العربية بضرورة عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة لكي يصدر بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن، مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها.

ونبه رئيس مجلس النواب في معرض خطابه إلى أمين عام جامعة الدول العربية، إلى خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية الذي بدأ في سوريا ثم الأن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.

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