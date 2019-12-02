باريس تعدل عن تسليم طرابلس ستة زوارق لمراقبة السواحل بعد ضغوط من منظمات حقوقية

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أنها عدلت عن تسليم هبة تتمثل في ست مراكب سريعة وقوية من طراز سيلينجر لمراقبة السواحل الليبية والتحكم في الهجرة غير الشرعية. وذكرت الوزارة أن “الظروف الراهنة” لا تسمح بمنح ليبيا هذه الزوارق. وكانت منظمات غير حكومية قد تقدمت بشكوى لإلغاء تسليم هذه الزوارق إلى ليبيا.

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