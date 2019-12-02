المسماري : قوات الوفاق بدأت بالإنهيار ووحداتنا العسكرية تحقق تقدما ممتازا في جنوب طرابلس

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية تحقق تقدما ممتازا في جنوب طرابلس، مؤكدا أنها تسيطر على المناطق من الهيرة إلى العزيزية والساعدية والسواني وحتى الكريمية .

وأوضح المسماري، في تصريحات للاتحاد، أن الميليشيات بدأت في الانهيار والانسحاب من المحاور، ومنها كوبري الزهراء إلى داخل الكريمية، لافتا إلى أن القوات المسلحة تتقدم في المعارك ببطء، احتراما لقواعد الاشتباك لحماية المدنيين

ولفت المسماري إلى إلقاء القوات المسلحة القبض على عدد كبير من المرتزقة والمسلحين، ومصادرة عدد كبير من الاليات والمدرعات.

وفي سياق متصل، أضاف المسماري أن سلاح الجو استهدف اليات للميليشيات في مصنع الأعلاف بمدينة سرت.

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