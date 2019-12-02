اخبار ليبيا الان عاجل

المسماري : قوات الوفاق بدأت بالإنهيار ووحداتنا العسكرية تحقق تقدما ممتازا في جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 55 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية تحقق تقدما ممتازا في جنوب طرابلس، مؤكدا أنها تسيطر على المناطق من الهيرة إلى العزيزية والساعدية والسواني وحتى الكريمية .

وأوضح المسماري، في تصريحات للاتحاد، أن الميليشيات بدأت في الانهيار والانسحاب من المحاور، ومنها كوبري الزهراء إلى داخل الكريمية، لافتا إلى أن القوات المسلحة تتقدم في المعارك ببطء، احتراما لقواعد الاشتباك لحماية المدنيين

ولفت المسماري إلى إلقاء القوات المسلحة القبض على عدد كبير من المرتزقة والمسلحين، ومصادرة عدد كبير من الاليات والمدرعات.

وفي سياق متصل، أضاف المسماري أن سلاح الجو استهدف اليات للميليشيات في مصنع الأعلاف بمدينة سرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تحية الى الجيش الوطنى العظيم جيش الكرامة والسيادة الوطنية يتصدى لمؤامرات الخوان لبيع الوطن للمختل التركى اردوغان كما فعل البشير فى السودان باع لهم جزيرة سواكن واستردها ثوار السودان وثوار الكرامة سيسحقوا الخونة ويزفوا من يتبقى منهم فى زفة طرابلس لسجن ابوسليم فى سيارات نقل الحيوانات على الطريقة السودانى لقيادات الخوان يازول سنزف زوامل ليبيا

    رد