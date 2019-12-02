محاضرات توعوية لطلاب هون حول مخاطر المخدرات

ينظم الهلال الاحمر الليبي فرع هون، برعاية مكتب الاعلام والثقافة بقطاع التعليم، محاضرات توعوية ارشادية لطلاب مرحلة التعليم الاعدادي بهون حول مخاطر المخدرات والمسكرات والاضرار التي تسببها في المجتمع.

استهلت بإلقاء محاضرة بالمدرسة الاعدادية بنين بهون قدمها المتخصص في التوعية الشبابية المحاضر (عبد الله حسين فرحات) تناول فيها بالنصائح للطلاب بضرورة الابتعاد ونبذ كل ما يذهب بالعقل من المسكرات لما لها من مردود سلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام وما تسببه هذه الانواع من اضرار لا تحمد عقباها على التكوين العقلي والجسدي وتأثيرها الغير سليم على التحصيل العلمي للطالب.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات المزمع تنظيمها على مدى العام الدراسي والمستهدف بها طلاب المرحلة الاعدادية بدرجة اولى يخصص لها يوما من كل اسبوع لتعم كل المدارس والطلاب المستهدفين.

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