المستشار صالح يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في العاصمة السعودية الرياض، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

ووفق منشور لمجلس النواب اليوم، فقد تناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وافاق التعاون الثنائي، خاصة بين مجلس النواب الليبي، ومجلس الشورى السعودي، وذلك بحضور وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد ال الشيخ، إضافة إلى حضور عدد من المستشارين .

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب قد وصل مساء أمس الأحد إلى العاصمة الرياض، في زيارة رسمية للملكة العربية السعودية.

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