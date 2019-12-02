المستشار صالح يطالب أبو الغيط بسحب اعتماده لحكومة الوفاق

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق، والرئيس التركي، مطالبا بإصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق.

وبحسب الخطاب أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها.

وبين صالح في خطابة أن ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية باطلة لعدة أسباب منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركة بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول اخرى وهي جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( CNUDM ) ، مبنياً أن التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة.

وختم المستشار صالح خطابه إلى التشديد على خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية الذى بدأ في سوريا ثم الآن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا