عقيلة يلتقي خادم الحرمين لبحث آفاق التعاون

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

وحضر الاستقبال كل من: وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوزير المفوض بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، خالد عمرو الطبيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية