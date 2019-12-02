أفاد مصدر محلي لمراسل سبوتنيك، اليوم الاثنين، بوقوع محاولة اغتيال مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب الليبي بتفجير سيارته بمدينة البيضاء شرقي البلاد.

وذكر مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك”، أن “سيارة للملازم أول أدريس الناجي افليحيط، التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، قد انفجرت صباح اليوم أمام خيمة عزاء الشهيد الملازم ثان عباس الناجي أفليحيط، التابع للجيش الوطني الليبي”.

وأضاف المصدر أن “هذه السيارة الثانية التي يتم تفجيرها للملام أول إدريس الناجي”.

ولم تعلق السلطات في شرقي البلاد على الحادث رسميا حتى الآن.

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