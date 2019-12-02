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باشاغا يبحث تنفيذ الخطط الأمنية في طرابلس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الإثنين بترأس اجتماع أمني موسع لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة عدد من العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع استعراض تداعيات الحرب على العاصمة وما نتج عنها من قتل وتدمير وترويع للآمنين.
وحضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سياتى يوم يابشاغا تجد جندى من قوات الامن هو السجان لك فسبحان مغير الاحوال من كان يتصور ان وزير داخلية مصر الاسبق حبيب العادلى يدخل السجن ومن بتصور ان المشير الاخوانى حسن البشير يدخل سجن كوبر فاستعد يامجرم لهذا المصير وحتى لو فلت بجرائمكم من سجن الدنيا فكيف تفر من سجين الخاص بالفجار مثلك كل شئ وله نهاية ها تروح من ربنا فين يامجرم بعدما فضحك مجرم داعشى مثلك بالمستندات

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