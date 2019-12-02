باشاغا يبحث تنفيذ الخطط الأمنية في طرابلس

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الإثنين بترأس اجتماع أمني موسع لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة عدد من العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع استعراض تداعيات الحرب على العاصمة وما نتج عنها من قتل وتدمير وترويع للآمنين.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

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