رئيس مجلس النواب يلتقي خادم الحرمين الشريفين في الرياض

الرياض-العنوان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى ومجلس النواب الليبي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية حضر الاستقبال، وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ورئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.