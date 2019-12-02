صالح يبحث مع ملك السعودية مستجدات المشهد الليبي

وصل رئيس مجلس النواب عقيله صالح الاحد إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية أن صالح التقى اليوم الاثنين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بحضور رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد ال الشيخ ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير الداخليه السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات بينها سبل التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والسعودي كما تم مناقشة آخر المستجدات في المشهد السياسي الليبي.

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