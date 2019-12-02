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صالح يبحث مع ملك السعودية مستجدات المشهد الليبي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل رئيس مجلس النواب عقيله صالح الاحد إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية أن صالح التقى اليوم الاثنين ملك السعودية  سلمان بن عبدالعزيز  ال سعود بحضور رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد ال الشيخ  ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله  ووزير الداخليه السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات بينها سبل التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والسعودي كما تم مناقشة آخر المستجدات في المشهد السياسي الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لو السعودية تتعامل مع الاداراك العامة للبلديات ومدارس حفظ القران الكريم وترميم المساجد الليبية – أفضل من تعاملاتها مع البرلمانات والنواب لانهم أهملوا مسؤلياتهم والعديد من هذه المجالس النيابية والبرلمانية تحاول تبييض وجهها بعد الاختلاسات المالية والتأخير في انشاء المشاريع المناطة اليهم – يعني لا فاءدة من الكلام معهم لانهم عملاء لاوروبا حلف الناتو وتركيا وقطر ،،!!! – يجب التعامل مع الادارة العامة للأوقاف والشءون الاسلامية الليبية . وعزل البرلمانات والنواب . وهذا أفضل طريق للإصلاح

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