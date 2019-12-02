ميناء بنغازي يستقبل سفينتي شحن محملة بسيارات من كوريا

بنغازي-العنوان

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الإثنين، سفينتي شحن قادمتين من كوريا، وعلى متنهما آلاف السيارات الجديدة والمستعملة.

وقال المتحدث باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، أن الميناء استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم سفينة نقل السيارات “لومينوس أس” الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1123 سيارة مستعملة، و66 سيارة جديدة قادمة من السوق الكورية.

كما استقبل الميناء، السفينة “كريستال أس” الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، بميناء جليانه، وعلى متنها 995 سيارة قادمة من السوق الكورية.