تحديد موعد إعادة تشغيل مطار معيتيقة

أعلنت وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق أن إعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي من جديد ستتم بعد نحو 10 أيام، وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل وزير المواصلات ميلاد معتوق ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال إلى جانب مدير عام المطار لطفي الطبيب.

وجاء الاتفاق على هامش الاجتماع الذي انعقد مساء الأحد وناقش خلاله الحاضرون آخر مستجدات المشاريع المنفذة بالمطار وإعادة استئناف الحركة الجوية منه وإعادة تفعيل المطار ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر الجاري.

وستستأنف شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية رحلاتهما ابتداء من التاريخ المحدد أما باقي الشركات الناقلة ستباشر التشغيل تباعا وبشكل تدريجي وفقا لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق.

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