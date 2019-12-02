مغيب يدعو إلى بدء حملة توقيعات لسحب الاعتراف بحكومة السراج

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن توقيع السراج على الاتفاق الأمني مع أردوغان، يعد سقوط الورقة الأخيرة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

ودعا امغيب في تصريح أمس للعين الإخبارية، القوى الوطنية الليبية إلى بدء حملة توقيعات شعبية، وإرسالها إلى جامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية، لسحب الاعتراف من حكومة السراج، وإعلان فشل اتفاق الصخيرات.

مشيرا الى أنه قد اتضحت نوايا حكومة الوفاق، بعد التوقيع أمام كل الشعب الليبي الذي علم أن السراج وعصابته لا يملكون من الوطنية شيئا، وينفذون ما يمليه عليهم قادة تنظيم الإخوان الإرهابي.

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