اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا…التوقيت والتداعيات

قال الخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية إن تركيا “استغلت ضعف حكومة الوفاق والجماعات المسلحة في ليبيا لتمرير الاتفاق مع حكومة الوفاق، لتأكيد وجود حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وبالتالي قضم جزء من الحدود البحرية المصرية واليونانية”.

وأضاف إغنية في مقابلة عبر “بانوراما” أن “تركيا تسعى كذلك من خلال توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، إلى السيطرة على حصة من غاز البحر الأبيض المتوسط”.

وبخصوص الإتفاق الأمني أوضح إغنية أنه “لا يساوي أكثر من الحبر الذي وقع عليه، لأن تركيا لن تدخل بمواجهة على الأراضي الليبية، بسبب تقاطع المصالح الإستراتيجية مع إيطاليا وفرنسا ودول الإتحاد الأوروبي”.

وأثار اتفاقان وقعا بين تركيا والحكومة طرابلس بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري إحتجاج جيرانهما الإقليميين، لا سيما مصر واليونان، الأمر الذي قد يصعد التوتر في البحر المتوسط حول موارد الطاقة ويُعزِّز حليف تركيا في البلد الشمال إفريقي قبيل انعقاد مؤتمر برلين بشأن الصراع في ليبيا.

ومن حيث التوقيت، يأتي الاتفاقين في وقت يبدو فيها حليف تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، بحاجة للدعم من أجل التصدي للهجوم المستمر الذي تشنه قوات شرق ليبيا التابعة للمشير خليفة حفترمنذ 8 أشهر على طرابلس.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني