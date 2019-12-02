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اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا…التوقيت والتداعيات

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال الخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية إن تركيا “استغلت ضعف حكومة الوفاق والجماعات المسلحة في ليبيا لتمرير الاتفاق مع حكومة الوفاق، لتأكيد وجود حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وبالتالي قضم جزء من الحدود البحرية المصرية واليونانية”.

وأضاف إغنية في مقابلة عبر “بانوراما” أن “تركيا تسعى كذلك من خلال توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، إلى السيطرة على حصة من غاز البحر الأبيض المتوسط”.

وبخصوص الإتفاق الأمني أوضح إغنية أنه “لا يساوي أكثر من الحبر الذي وقع عليه، لأن تركيا لن تدخل بمواجهة على الأراضي الليبية، بسبب تقاطع المصالح الإستراتيجية مع إيطاليا وفرنسا ودول الإتحاد الأوروبي”.

وأثار اتفاقان وقعا بين تركيا والحكومة طرابلس بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري إحتجاج جيرانهما الإقليميين، لا سيما مصر واليونان، الأمر الذي قد يصعد التوتر في البحر المتوسط حول موارد الطاقة ويُعزِّز حليف تركيا في البلد الشمال إفريقي قبيل انعقاد مؤتمر برلين بشأن الصراع في ليبيا.

ومن حيث التوقيت، يأتي الاتفاقين في وقت يبدو فيها حليف تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، بحاجة للدعم من أجل التصدي للهجوم المستمر الذي تشنه قوات شرق ليبيا التابعة للمشير خليفة حفترمنذ 8 أشهر على طرابلس.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • اردوغان ادخل حكومة المليشيات فى شر اعمالها فى صراع اردوغان مع اوربا فزادتها عزلة اكثر وزاد الدعم للجيش الوطنى اكثر واكثر من الدول الداعمة للجيش الوطنى مما سيعجل بحسم تحرير طرابلس فاردوغان لا يملك اكثر مما فعله من الوقوف خلف المليشيات ولا يتحمل تدخل مياشرة فى معركة خاسرة له لبعدها عنه وقربها من مصر التى تدافع عن امنها القومى وتتمنى الثأر من جرائم اروغان خارج تركيا لانه خارج حدوده لا شأن للناتو به ويصبح فريسة لخير اجناد الارض لهذا فان ما حدث يصب فى صالح الجيش الوطنى الليبى وهو ما سنرى نتائجه من انتصارات على الارض وصرخات المليشيات الارهابية التى تنتظر اوهام كعادة الاخوان الاغبياء ويهلكوا فى النهاية كما حدث من قبل فى مصر حيث كان اردوغان يرفع علامة رابعة ويجعجع بينما يتم اعدام شباب الاخوان المجرمين بل ان سلم واحد منهم لمصر فى صفقة غريبة وشكك فى وفاة مرسى ولم يهتم به احد وابتز ااسعودية فى قضية خاششقى وخسر اكثر علاقته بالسعودية وكسب الامريكان صفقات سلاح قوية فترامب يستغله كلب مسعور يسلطه على من يريد فهو يضغط على اوربا حاليا حتى تعطيه المزيد من المال للدفاع عنهم

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