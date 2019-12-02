وفد رفيع المستوى من البعثة الأممية يزور مدينة تاورغاء

قام وفد رفيع المستوى من بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بزيارة لمدينة تاورغاء ، على رأسهم “يعقوب الحلو”منسق شؤون الإنسانية بالبعثة و نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، ويرافقه خلال هده الزيارة “جيراردو” مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( undb) ومنسق منظمة الغداء العالمي ، ومنسق عن منظمة الصحة العالمية ، وعدد من الخبراء والمستشارين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا .

و استهل الوفد زيارتها لمستشفى تاورغاء الميداني المؤقت ، اطلع من خلالها علي المشاكل والخدمات التي يقدمه المستشفى المواطنيين بتاورغاء في هده الظروف ، وقام الوفد بزيارة لمدرسة “نداء ليبيا” بتاورغاء اطلع الوفد علي ازدحام الطلبة بفصول المدرسة ، واستمع لشروح مفصلة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالمدرسة للمشاكل والتحديات التي تواجهها المدرسة في سبيل انجاح سير العملية التعليمية بتاورغاء .

وقام الوفد بزيارة لعين تاورغاء التاريخية حيث استمع الوفد الي نبدة تاريخية عن العين والمناطق التي تغديها مياه العين ، وكذلك نبدة عن المشاريع التي كانت مقامة علي العين متل مشروع تاورغاء الزراعي وغيره من المشاريع الأخري .

وقام الوفد بزيارة لمستشفى تاورغاء العام حيث اطلع الوفد علي سير عملية الصيانة بالمستشفي ، واستمع الوفد للمهندس المسؤول علي تنفيد صيانة المستشفي حيث اطلعهم علي نسبة انجاز الصيانة التي وصلت إليها ، والمدة الزمنية المقررة لاانهاء الصيانة ، ولقد أثناء المهندس علي تعاون وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ، بشأن تدليل كل الصعاب والعقبات حتي تتم عملية الصيانة للمستشفى .

وقام الوفد بزيارة مدرسة تاورغاء التانوية بنين واطلع علي نسبة الأضرار التي لحقت بالمدرسة وتم اخدها كانمودج للمدارس التي تحتاج لصيانة بتاورغاء .

وقام الوفد بزيارة لكلية التربية بتاورغاء للوقوف علي نسبة الأضرار التي لحقت بالكلية ، ولقد حضر الوفد خلال زيارته للكلية جانب من توزيع الحصة الغذائية الشهرية المقدمة من برنامج الغداء العالمي ، ولقد استمع السيد يعقوب الحلو والوفد المرافق له علي العديد من الملاحظات من المواطنين بخصوص الحصة الشهرية ، ومعالجة مشاكل الأسر التي لم تستفيد من حصة الغداء العالمي .

وقام الوفد بزيارة للتجمع السكني بتاورغاء حيث التقي بعدد من الأهالي والسيدات في برنامج الأسرة المنتجة والتي تحصلت علي دعم لمشاريع صغري من برنامج الغداء العالمي .

وعقد اجتماع عقب هده الزيارة بمقر صندوق التضامن الاجتماعي بتاورغاء ضم كل اعضاء الوفد و رئيس المجلس المحلي تاورغاء وبعض القطاعات التابعة للمجلس المحلي تاورغاء ، حيث اتفق كل الأطراف خلال هدا الاجتماع علي التنسيق والتعاون التام بين المنظمات الدولية والسلطة المحلية بتاورغاء وتم الاتفاق على إقامة شراكه فيما بينهم من أجل تقديم الأولويات التي تحتاجها المدينة لدعم الاستقرار .

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