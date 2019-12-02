الكهرباء: سرقة الأسلاك النحاسية تهدد بانهيار الشبكة

في ظل ما تعانيه الشركة العامة للكهرباء من إضرار في خطوط نقل الكهرباء والاستهداف لمحطاتها تتعرض أسلاكها النحاسية لسرقات أضعفت من قدرة شبكتها.

الشركة وبحسب المكتب الإعلامي لـ218 ذكرت أنها تعاني من سرقة الأسلاك النحاسية المتكررة والشبه اليومية حيث سُجلت أرقام قياسية خلال السنوات الماضية من سرقة الألأسلاك والاعتداء على محطات التحويل.

وأشارت إلى أن أغلب التعديات سجلت في زليتن والخمس والجفارة والأصابعة والمنطقة الجنوبية، مُضيفة أن هذه العمليات من شانها أن تهدد شبكة التوزيع بإظلام في بعض المناطق بالإضافة إلى الخسائر المالية الجسيمة التي تتكبدها الشركة.

يذكر أن الشركة انتهت خلال اليومين الماضيين في طرابلس من تركيب محول 11 30 سعة 20 ميغافولت انبير بمحطة القرقني عين زارة وتوصيل الخط المربوط عليه المحول إضافة لتركيب 3 وحدات لتغذية الأحمال على الكوابل والمحطات المجاورة من ضمنها كامبو فاطمة الزهراء والسدرة وعين زارة من أجل إعادة جزء من استقرار الشبكة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية