سلطنة المسماري : البرلمان تواصل مع مجلس الأمن لإيقاف الاتفاق المشبوه بين السراج وتركيا

وصفت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري توقيع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، على مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني – وصفته بغير القانوني.

المسماري خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، قالت إن البرلمان تواصل مع مجلس الأمن لإيقاف الاتفاق المشبوه بين السراج وتركيا، محملة مجلس الأمن مسؤولية فرض حكومة الوفاق بالقوة على الشعب الليبي، مشيرة إلى أن السراج يحاول اللجوء إلى تركيا للحصول على دعمها، ونقل كل الإرهابيين الموجودين في سوريا إلى ليبيا، بعد فشله في مواجهة القوات المسلحة.

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