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مستشفى بني وليد العام يستقبل 25 حالة تسمم

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المستشفى استقبل 25 حالة تسمم بسبب تناول وجبات غذائية من أحد المطاعم بالمدينة.

وأوضح التويجر لـ«بوابة الوسط» أن كافة الحالات جرى استقبالها بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام، مشيرًا إلى أن 24 حالة منها تلقت العلاج بقسم الرجال في المستشفى وحالة واحدة جرى إدخالها قسم العناية الفائقة.

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ومساء أمس الأحد، قال مصدر طبي بمدينة بني وليد، إن إحدى العيادات بالمدينة استقبلت أكثر من 15 حالة تسمم بعد تناولهم وجبات دجاج من أحد المطاعم في المدينة.

وذكر المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن معظم الحالات ظهرت عليها أعراض الإسهال والقيء والمغص، لافتًا إلى أن معظم الحالات تلقت العلاج وغادرت العيادة بعد أخذ عينات منهم وإرسالها للمختبر للوقوف على حالاتهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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