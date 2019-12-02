فرنسا تعدل عن تسليمها ستة مراكب إلى ليبيا لتعزيز مراقبة سواحلها

عدلت فرنسا عن تسليمها ستة مراكب إلى ليبيا لتعزيز مراقبة سواحلها، نتيجة للأوضاع التي تشهدها البلاد، حسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة إن وزارة الجيوش الفرنسية أكدت أن الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بمنح هذه المراكب.

من جانبها قالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية لولا شولمان لفرانس برس، إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل انتصارا مهما تم تحقيقه بفضل الضغط العام، ويفترض أن يشكل منعطفا في علاقات فرنسا مع ليبيا فيما يتعلق بسياسة الهجرة.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، قد أعلنت في فبراير أنها ستقدم منحة إلى ليبيا تشتمل على ستة مراكب سريعة من طراز سيلينجر، يبلغ طول كل واحد منها اثني عشر مترا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا