السراج يلتقي المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الاعاقة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين بأعضاء المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة الذي يضم كل من عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد العماري ، و وزراء المالية، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والمواصلات، ورئيس هيئة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة ذوي الإعاقة، ورئيس اتحاد الجمعيات العاملة في ذات المجال، ورئيس اللجنة البارلمبية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

وأعلن السراج خلال كلمة القاها في الاجتماع بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف يوم غدا الثلاثاء 3 ديسمبر،عن عزم حكومة الوفاق الوطني على بلورة رؤية شاملة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وينبغي أن يكونوا جزءا مهماً وفاعلاً، وذلك بالعمل على تمكينهم، واستيفاء كامل حقوقهم، المكفولة بمقتضى الشرائع والقوانين والمواثيق المحلية والدولية، والمكفولة ايضا بمقتضى الإنسانية والضمير.

وقال السراج وفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،إن ما يشغل الحكومة هو الارتفاع الملحوظ في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بسبب العدوان والاشتباكات التي وقعت خلال السنوات الماضية إضافة لحوادث السير، حيث زاد عددهم عن مائة وعشرون ألف شخص حتى عام 2018، وقال إن هؤلاء هم أبنائنا واخوتنا وشركاء لنا في هذا المجتمع، مما يحتم علينا عمل أكثر، والإعلان عن الخطط والبرامج الكفيلة باندماجهم في كل قطاعات الدولة والمبنية على أساس إشراكهم ومشاركتهم وتنظيماتهم في وضع هذه السياسات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا