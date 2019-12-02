عقوب: قطاع الصحة يعيش حالة طوارئ

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، مع عدد من الأطباء والاستشاريين والخبراء خطة التطوير الجديدة لعدد من الأقسام الطبية والإكلينيكية والعلاجية بالمستشفيات التعليمية بالبلاد للإعلان عنها وتنفيذها مطلع عام 2020 م.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه شارك في اللقاء مدير عام مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي ابراهيم عزوز والمدير المساعد لإدارة مستشفى الوحدة عادل ادوال ورئيس قسم الاطفال وحديثي الولادة عبداللطيف امنينة.

وجرى خلال اللقاء بحث النتائج الفعلية لخطة وزارة الصحة في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ النهج الاستراتيجي لعام 2020 .

وأكد وزير الصحة أن خطة التطوير الجديدة لعدد من الأقسام الإكلينيكية والعلاجية ستنفذ كمرحلة اولى على عدد خمسه مستشفيات تعليمية بعدة بلديات مختلفة مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن تنفيذ رؤية وأهداف وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وتقليل قوائم الانتظار وتخفيض الإنفاق بالخارج من خلال العمل على مختلف التخصصات لتقديم خدمة علاجية للمرضى بالداخل، بالإضافة لتطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح وزير الصحة خلال اللقاء “أن الصحة في ليبيا تعيش حالة طوارئ نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد، مؤكده بأن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة استطاعت العمل بكل فاعلية وكفاءة بالرغم من الظروف الحالية في دعم وتجهيز عدد من الأقسام الإكلينيكية وتفعيل اقسام الاسعاف والطوارئ”.

واكد عقوب بأن الخطة الموضوعة لعام 2020 تعكس الوضع الحالي والمستقبلي، وتتماشى مع وزارة الصحة وتسهم في مجابهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مع التركيز على الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الّصحة وفق المناطق الصحية”.

وأكد وزير الصحة أنّ هناك مؤشرات تدل على تحسن الخدمات الصحية رغم استمرار بعض العراقيل الموجودة سابقًا وتتم معالجتها من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والاحترازية اللازمة.

وأشار عقوب إلى أن الخطة الموضوعة مطلع عام 2020 تركز على ضرورة العمل على زيادة القدرة السريرية لمستشفيات مفصلية بشرق وغرب وجنوب البلاد، ووضع معايير للأمراض التخصصية بمشاركة الخبراء ووضع السياسات الوطنية وتشمل كل المراكز والأقسام على مستوى ليبيا؛ وفقا لمؤشرات الفعلية وتحديد الخدمة الصحية والبنية التحتية للمرافق الصحية والقوة العاملة في القطاع واستغلال الإمكانيات المتاحة وقدرة الإدارات الحالية على إدارة المرافق.

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