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رئيس جهاز مكافحة الهجرة يزور إدارة الدوريات الصحراوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبد الحفيظ اليوم الاثنين بزيارة ميدانية إلى مقر إدارة الدوريات الصحراوية (العسة) التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الحدودية الغربية.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عبد الحفيظ أطلع خلال هذه الزيارة على الظروف القاسية التي يعمل فيها أعضاء الإدارة.
واجتمع عبد الحفيظ بعدد من ضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الإدارة للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه قيامهم بالأعمال المسندة إليهم على الوجه المطلوب منهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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